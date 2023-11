Aardappeloogst valt in het water: “Er voltrekt zich een stille ramp”

Aardappeltelers zien een deel van hun oogst verloren gaan door het aanhoudende natte weer. Het is niet mogelijk om de gewassen die nog in de grond zitten, te oogsten. Veel Nederlandse en Vlaamse boeren kijken met lede ogen aan hoe een groot deel van de beoogde winst verdampt.

Afwachten

"Het enige wat we kunnen doen, is afwachten en hopen dat het droog wordt de komende twee weken", zegt aardappelteler Marco Zoetelief van Texel tegen NH Nieuws. Hij heeft nog 11 hectare rottende aardappels in de grond, zo'n 20 procent van zijn oogst. "De ganzen hebben de aardappelen inmiddels ook gevonden nu - die houden wel van prut - dus klaar ben je."

Rotte aardappelen

De aardappelen die hij heeft kunnen oogsten, zijn helaas niet van beste kwaliteit. "We hebben rotte aardappelen mee geoogst en die steken elkaar ook weer aan. Dus die moeten allemaal weer door de handen. Dat is een hoop werk, en levert uiteindelijk maar weinig op."

Later geplant vanwege nat voorjaar

Dit jaar zouden aardappels sowieso pas later geoogst worden vanwege het natte voorjaar. "We hebben drie weken later dan gedacht kunnen planten, waardoor het oogsten ook opschuift. En een aardappel heeft wel 120 tot 130 dagen nodig om tot wasdom te komen", vertelt akkerbouwer Klaas Schenk uit Anna Paulowna.

Penen en suikerbieten

Ook andere gewassen rotten op dit moment in de grond. "Eigenlijk alle rooigewassen, waar je de grond voor in moet om ze te kunnen rooien, ondervinden grote problemen door de regen. Denk aan peen en suikerbieten bijvoorbeeld." Een hectare aardappelen is goed voor 12 tot 15 duizend euro. "We hebben maar één oogst per jaar; daar moeten we het mee doen. Dat is het mooie van boer zijn, maar kan ook de bottleneck zijn", besluit Schenk.