Miljardenschikking in aantocht voor cryptobeurs Binance, ‘CZ’ moet het veld ruimen

Wederom ligt een oprichter van een toonaangevend cryptoplatform onder vuur. Na het aanpakken van ex-FTX-topman Sam Bankman-Fried, die hoogstwaarschijnlijk voor tientallen jaren de Amerikaanse gevangenis ingaat, moet nu Changpeng Zhao ('CZ') bij Binance het veld ruimen.

Zijn crypto-imperium werkt mee aan een miljardenschikking, waardoor er een einde komt aan een onderzoek naar witwaspraktijken en bankfraude, op voorwaarde dat Zhao terugtreedt als leider en gezicht van Binance.

Scheurtjes in succesverhaal

Zhao verhuisde als tiener met zijn ouders van China naar Canada. Hij studeerde computerwetenschappen in Montreal en ging in Japan aan de slag als programmeur op de aandelenbeurs van Tokio. In 2013 kwam hij in aanraking met bitcoin en werd hij enthousiast over de mogelijkheden van blockchain en digitale munten.

Hij stond in 2017 aan de basis van cryptoplatform Binance, waar in no-time honderden zeer speculatieve cryptomunten op verhandeld konden worden. Binnen een jaar was Binance de grootste exchange qua handelsvolume. Maar in de afgelopen jaren kwamen er scheurtjes in het succesverhaal van CZ.

Witwaspraktijken en bankfraude

De Amerikaanse justitie startte een onderzoek naar de handel en wandel van Binance. Er zijn verdenkingen van witwaspraktijken voor onder andere terreurorganisatie Hamas en bankfraude.

Om te voorkomen dat na FTX ook Binance gaat omvallen, stuurt de VS volgens bronnen aan op een schikking van 4,3 miljard dollar, omgerekend bijna 4 miljard euro. In de deal zal Zhao volgens The Wall Street Journal schuld bekennen en zijn positie als topman opgeven.

Cryptosector opschonen

Het opschonen van de cryptosector is een voorwaarde voor de toelating van een Bitcoin-ETF op de Amerikaanse beurs in de komende maanden. In aanloop naar de beslissing is de belangrijkste cryptomunt het afgelopen jaar al meer dan verdubbeld in waarde.

Binance trok zich afgelopen jaar gedwongen terug uit de Nederlandse markt omdat het geen registratie kreeg van De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op witwassen en terrorismefinanciering.