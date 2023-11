Schrijver over de mythe van de goede miljardair: “Bill Gates koopt politieke macht met zijn filantropie”

Bill Gates, de grote filantroop die honger de wereld uit zou helpen, is lang niet zo'n held als veel mensen denken, al is het alleen al omdat veel van zijn projecten mislukken. De Amerikaanse journalist Tim Schwab schrijft erover in zijn boek Het Bill Gates probleem, de mythe van de goede miljardair.

Aan de Telegraaf vertelt Schwab over Bill Gates. "Hij wordt in de media neergezet als een soort superheld, die al zijn geld weggeeft, maar in werkelijkheid is filantropie in handen van mensen als Bill Gates, Mark Zuckerberg of Jeff Bezos een instrument om aan politieke touwtjes te trekken. Ze beïnvloeden hoe we omgaan met volksgezondheid, openbaar onderwijs, klimaatverandering en de regulering van kunstmatige intelligentie. Zij bepalen met hun geld welke keuzes er worden gemaakt. Dat gaat ook om ons geld, want er zijn veel publiek-private samenwerkingen. Gates gelooft dan in marktwerking, het primaat van de private sector en technologie als oplossing voor alles. De Gates Foundation is een politieke organisatie en moet als zodanig onder toezicht en regulering komen.”

Bovendien valt het tegen hoeveel Bill Gates daadwerkelijk weggeeft. "Zijn bankrekening is gegroeid en die van zijn stichting ook. Bovendien is er een toenemend aantal mensen dat constateert dat het niet werkt. Hij zou een revolutie ontketenen in de landbouw in Afrika en de hongersnood halveren: niets van terechtgekomen.”

Schwab vraagt zich af waarom we mensen überhaupt toestaan zo veel geld te bezitten. "Het is in wezen antidemocratisch, omdat je, zodra je dat uitgeeft, de samenleving beïnvloedt volgens jouw ideeën. We kunnen het daarom beter hebben over een agressieve vermogensbelasting om al die ijdelheidsprojecten onmogelijk te maken.”