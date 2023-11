Instagram in VS ook beticht van illegaal verzamelen data kinderen

Tientallen Amerikaanse staten beschuldigen socialemediabedrijf Meta van het illegaal verzamelen van persoonlijke data van kinderen jonger dan 13 op Instagram. Vorige maand werd al bekend dat ze het moederbedrijf van Facebook en Instagram aanklagen om de psychische schade die de platforms jongeren zouden aandoen. The New York Times meldt nu op basis van een nieuw document dat daar ook de verdenking van privacyschendingen bijkomt.

Officieel mogen kinderen onder de 13 jaar niet op Instagram. Maar volgens 33 Amerikaanse staten is "Meta's kennis over miljoenen Instagram-gebruikers onder de 13 een publiek geheim binnen het bedrijf, waarover informatie routineus wordt bijgehouden, geanalyseerd en bevestigd", schrijft de Amerikaanse krant. Deze passage was in een eerdere versie uit oktober nog zwartgelakt.

Volgens de aanklagers schiet Instagram consequent tekort bij controles op de leeftijd van mensen die een account aanmaken, zodat mensen onder de 13 alsnog het platform op kunnen. Uit interne e-mails en chatberichten zou zelfs blijken dat Instagram deze jonge gebruikers actief lokte, terwijl duidelijk was dat het bedrijf niet aan privacyregels voor kinderen voldeed. Waarschuwingen dat bepaalde gebruikers te jong waren, negeerde Instagram volgens de aanklacht.

Privacyboetes

Meta heeft al meerdere privacyboetes moeten betalen. De Ierse privacytoezichthouder deelde in september vorig jaar een boete van 405 miljoen euro uit, omdat Instagram onzorgvuldig was omgesprongen met persoonlijke gegevens van kinderen.

In 2019 trof Facebook een schikking van 5 miljard dollar met de Amerikaanse marktwaakhond FTC om meerdere privacyschandalen. Het bedrijf zou sinds 2012 de privacyvoorkeuren van gebruikers hebben genegeerd. Ook kwam aan het licht dat campagnebureau Cambridge Analytica zonder toestemming toegang kreeg tot gegevens van miljoenen gebruikers. Die informatie werd onder andere gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.