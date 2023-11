Een lichtpuntje: Nederland behoort nog altijd tot de meest vrijgevige landen ter wereld

Nu een aardig deel van Nederland extreemrechts blijkt, is het wellicht een opluchting om te zien dat we toch nog af en toe iets goeds doen voor de medemens. We behoren tot de zeven vrijgevigste landen ter wereld. 64 procent van de mensen zegt de afgelopen maand een donatie te hebben gedaan aan een goed doel.

Dat concludeert de Charities Aid Foundation die onderzoek deed onder bijna 150.000 mensen in 142 landen. Myanmar staat zoals gebruikelijk op de eerste plaats. Onder invloed van het boeddhisme geven mensen daar veel weg.

In landen die lager op de lijst staan, is het vaak geen gebrek aan generositeit, maar simpelweg armoede waardoor ze minder doneren. Na Malta en Zweden is Nederland samen met Denemarken het vrijgevigst van de hele EU.