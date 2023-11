Nieuwe waarschuwing FDA voor slaapapneu-apparaat Philips

Opnieuw waarschuwt de Amerikaanse toezichthouder FDA voor problemen met slaapapneu-apparaten van Philips. Dit keer gaat het om oververhitting van de DreamStation 2. Dat apparaat viel niet onder de massale terugroepacties waarbij Philips sinds 2021 miljoenen defecte slaapapneu-apparaten moest herstellen omdat isolatieschuim los kon laten.

De FDA stuurt een waarschuwing uit omdat er in korte tijd veel meldingen binnenkwamen van problemen met de temperatuur van de DreamStation 2. Het gaat dan om meldingen over brand, rook, brandplekken en andere tekenen van oververhitting, schrijft de toezichthouder. Tussen augustus en medio november was er volgens de FDA een "sterke stijging" van het aantal meldingen, namelijk meer dan 270.

Een woordvoerder van Philips gaat daar tegen in en legt uit dat de meldingen over een periode van drie jaar gaan. Het bedrijf diende die verzamelde meldingen alleen over een kortere periode van drie maanden in, stelt hij.

Philips zegt ook dat patiënten het apparaat kunnen blijven gebruiken. Patiënten en zorgverleners die werken met de DreamStation 2 wordt wel aangeraden de machines goed te controleren op ongewone geuren. Ook moeten ze goed de gebruiksaanwijzing volgen.

De meldingen gaan over problemen met een verwarmingselement van de bevochtiger voor de DreamStation 2. Die verwarmt water om de lucht die patiënten met het apparaat inademen vochtiger te maken.

De waarschuwing volgt op problemen met zo'n 5,5 miljoen slaapapneu-apparaten van een eerdere generatie die twee jaar geleden aan het licht kwamen. Die machines, die patiënten 's nachts ondersteunen bij de ademhaling, moesten worden vervangen omdat geluidswereld schuim kon afbrokkelen. De affaire kostte Philips al honderden miljoenen euro's en daarnaast dreigen nog schadeclaims van benadeelde patiënten en mogelijk een schikking met Amerikaanse autoriteiten.

De FDA merkt in zijn waarschuwing op dat sommige patiënten de DreamStation 2 juist ontvingen als vervanger van hun defecte apparaat. Op dit moment gaat de Amerikaanse waakhond er niet van uit dat de problemen met de DreamStation 2 te maken hebben met afbrokkelend isolatieschuim.