Rijke mensen hard gewerkt? Integendeel, ze krijgen veel meer geld uit erfenissen dan uit hun onderneming

Keihard werken om een succesvolle onderneming uit de grond te stampen? Dat hoeven miljardairs tegenwoordig niet meer. Ze erven meer dan dat ze verdienen met hun eigen werkzaamheden.

Van de 137 mensen die in een jaar tijd miljardair zijn geworden, hebben er 53 samen bijna 140 miljard euro geërfd van hun familie. Dat is meer dan de kleine 130 miljard euro die de 84 'selfmade' miljardairs samen verdienden, becijferde de Zwitserse bank UBS, waar de rijken der aarde graag hun geld stallen.

Volgens de bank is het de eerste keer in de negen jaar dat het rapport over de rijkdom van de rijkste 0,00004 procent verschijnt, dat 'de volgende generatie miljardairs meer vermogen vergaart uit erfenissen dan door ondernemerschap'.

En de verwachting is dat dit alleen maar erger wordt. "Dit is een thema dat we de komende twintig jaar meer gaan zien, aangezien meer dan duizend miljardairs hun geschatte vermogen van bijna 5 biljard euro nalaten aan hun kinderen", reageert strategisch directeur van UBS, Benjamin Cavalli, in The Guardian.

Het rapport meldt dat 'de groeiende betekenis van deze families overal ter wereld wordt gezien". In Europa, het Midden-Oosten en Afrika is het vermogen uit erfenissen zelfs twee keer zo groot als dat uit ondernemerschap. Maar ook in de rest van Azië en Noord- en Zuid-Amerika wordt er veel meer geërfd dan zelf verdiend.

Dit zat er al aan te komen en het is nog maar het topje van de ijsberg, nu er ook onder miljardairs vergrijzing plaatsvindt, aldus de Zwitserse bank. "Kijk je naar de langere termijn dan zie je dat de extreme rijkdom, die het gevolg is van de explosie van ondernemersactiviteit sinds de jaren 90, het fundament heeft gelegd voor toekomstige generaties van miljardairsfamilies."