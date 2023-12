Dit zijn de duurste steden om te wonen (dan is Amsterdam zo slecht nog niet)

Ook in Nederland is het leven duurder geworden. De huizenprijzen stijgen weer en ook een woning huren wordt maar niet goedkoper. Misschien troost het dat het in sommige steden, niet eens zo ver hier vandaan, allemaal nog veel prijziger is. Neem Zürich, de duurste stad ter wereld om te wonen volgens onderzoek van The Economist.

De Zwitserse zakenstad deelt de eerste plek met Singapore, dat al negen van de elf jaar op één staat in de lijst van de Economist Intelligence Unit (EIU). De sterke Zwitserse frank, dure boodschappen en hoge prijzen voor recreatie en huishoudelijke artikelen hebben ervoor gezorgd dat Zürich van plek zes naar de toppositie is gespurt. Ook Genève gaat gebukt onder de dure frank. De stad staat nu op plek drie van duurste steden om te wonen, samen met New York. Gemiddeld stegen de prijzen wereldwijd met 7,4 procent. Dat is veel, maar minder dan het jaar ervoor toen ze ruim 8 procent omhooggingen.

In de top 10 staan geen Nederlandse steden. Wel behoorde Rotterdam tot de tien grootste stijgers. De stad ging 29 plekken omhoog en staat nu op plaats 77.

De top 10 van duurste steden is als volgt: