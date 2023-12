Suriname, Colombia en Argentinië onderzoeken mogelijkheden om Bitcoin in te voeren

Verschillende overheden in Latijns-Amerika gaan gebukt onder hevige inflatiecijfers en onderzoeken de mogelijkheden om de digitale munt Bitcoin te reguleren en in te voeren. De relatief jonge munt, die steeds serieuzer wordt genomen op de financiële beurzen vanwege strengere wetgeving, staat bekend om zijn scams, platformhacks en grote koersschommelingen, maar ook om zijn deflatoire karakter, transparantie en cryptologische veiligheidsaspecten.

In september 2021 voerde El Salvador als eerste land ter wereld Bitcoin in als officieel betaalmiddel, al wordt er in de praktijk nog niet veel met de cryptomunt betaald in lokale winkels. Toch heeft circa 84 procent van de bevolking (3,8 miljoen Salvadoranen) de nationale bitcoinwallet Chivo, schat het Amerikaanse beleggingsfonds Ark Invest. Meer mensen hebben daar nu een bitcoinwallet op de telefoon dan een bankrekening.

Bitcointransacties zijn populair onder rijkere Salvadoranen die hebben gestudeerd en in het buitenland wonen, vooral in de Verenigde Staten. Zij maken jaarlijks zo'n 6 miljard dollar over naar hun achtergebleven families en dat is met traditionele methodes duur en traag.

Internationale geldtransacties zijn in opkomende markten als El Salvador – anders dan in Europa – een vrij schimmig gebeuren waar een flink percentage aan de strijkstok blijft hangen. Een bitcoinwallet (digitale portemonnee in een app) is gratis en binnen enkele minuten aangemaakt. Je kunt razendsnel en heel goedkoop geld overmaken.

Gustavo Petro, de president van Colombia, zegt dat Bitcoin 'veelbelovend kan zijn voor de welvaart van het volk'. De Colombiaanse overheid onderzoekt – net als in onder andere Argentinië en Suriname – de mogelijkheden om de digitale munt in te voeren.

Ondertussen loopt de bitcoinkoers al het hele jaar op in afwachting van een reeks BTC-spot-ETF's die mogelijk binnen enkele weken worden goedgekeurd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De prijs is sinds mei 2022 niet zo hoog geweest, en is dit jaar al met meer dan 130 procent gestegen. Op het moment gaat een hele Bitcoin voor 35.500 euro over de digitale toonbank.

