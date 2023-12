Prijs zonnepanelen gigantisch gedaald, terugverdientijd geslonken

Vorig jaar waren er nog lange wachtrijen voor de levering en montage van zonnepanelen, maar de interesse van de klant is het afgelopen jaar hard teruggelopen. En dat is niet alleen in de levertijd – meer dan een halfjaar in 2022; binnen een maand in 2023 – te zien, maar ook aan de prijzen en geschatte terugverdientijd van de zonnecellen.

Er zijn dit jaar al zeker 25 bedrijven uit de zonnebranche failliet gegaan. Toch verdient een investering in zonnepanelen zich momenteel nog in zes jaar terug, concludeert voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Een set van tien panelen kost namelijk nog maar 5000 euro, waar dat vorig jaar nog 7500 euro was.

"Mensen twijfelen over de aanschaf vanwege de afbouw van salderen en de terugleverheffing van energiebedrijven", zegt Stolk tegen de NOS. "Terwijl ook met de afbouw van de salderingsregeling een investering in zonnepanelen een rendement van 6 procent per jaar oplevert."

Bij de berekening gaat Milieu Centraal uit van een levensduur van 25 jaar en een 'standaard' energiecontract. Met een dynamisch contract, een eigen laadpaal en elektrische auto kan de terugverdientijd nog korter worden.

Voorzitter Doekle Terpstra van de Brancheorganisatie Techniek Nederland herkent de kanteling van de markt en noemt de nieuwe cijfers van de voorlichtingsorganisatie goed nieuws voor de branche. "Ik verwacht dat de vraag naar zonnepanelen weer fors zal toenemen. De potentie voor zonnestroom is nog enorm. Niet alleen op daken van woningen, maar ook op bedrijfspanden."