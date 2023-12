Verdiende Hamas miljarden op de beurs door terreuractie?

De Israëlische autoriteiten onderzoeken een rapport van Amerikaanse wetenschappers waaruit blijkt dat sommige investeerders mogelijk van tevoren op de hoogte waren van het plan van de radicaal-islamitische groep Hamas om op 7 oktober aan te vallen. Belangrijkeste kandidaat: Hamas.

Uit onderzoek van rechtenprofessoren Robert Jackson jr. van de New York University en Joshua Mitts van Columbia University bleek dat er in de aanloop naar de aanslagen sprake was van aanzienlijke short-selling van aandelen. “Zelfs dagen vóór de aanslagen leken handelaren te anticiperen op wat ging komen”, aldus de onderzoekers in een rapport, daarbij verwijzend naar short selling in de MSCI Israel ETF. Volgens gegevens van de Amerikaanse toezichthouder Finra schoten deze op 2 oktober “plotseling en aanzienlijk omhoog”.

Bij shortverkopen wedden beleggers op dalende prijzen: ze verkopen aandelen die ze nog niet bezitten - en hopen dat ze de effecten later goedkoop kunnen inslaan.

Het short verkopen van Israëlische effecten nam dramatisch toe op de beurs van Tel Aviv, aldus het 66 pagina's tellende rapport. De Israel Securities Authority vertelde Reuters dat zij op de hoogte was van de zaak. Het zal “door alle relevante partijen worden onderzocht.” Een woordvoerster van de effectentoezichthouder wilde verder geen commentaar geven en er was aanvankelijk geen commentaar beschikbaar van de Israëlische politie.

Volgens Amerikaanse onderzoekers overtrof de short selling vóór 7 oktober die vóór andere crises zoals de financiële crisis, de Israël-Gaza-oorlog van 2014 of de corona-pandemie. “Hoewel we geen algemene toename hebben waargenomen in de short selling van Israëlische bedrijven op Amerikaanse beurzen, hebben we wel een grote en ongebruikelijke toename opgemerkt in de handel in risicovolle shortopties op bedrijven kort voor de aanvallen, die kort na de aanslagen afliepen”, aldus het rapport. het rapport dat voor het eerst werd gerapporteerd door de Israëlische financiële nieuwssite The Marker . "Onze resultaten suggereren dat handelaren die zich bewust waren van de aanstaande aanvallen, hebben geprofiteerd van deze tragische gebeurtenissen.