Topman farmaceut J&J: veel concurrentie op markt afslankpillen

De grote Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson (J&J) heeft geen plannen om eigen afslankmiddelen te gaan maken omdat er al te veel concurrentie op die snelgroeiende markt is. Dat heeft topman Joaquin Duato gezegd op de beleggersdag van J&J. Duato stelde dat J&J al genoeg andere dingen heeft te doen. Het bedrijf is meer gericht op uitbreiding bij medicatie tegen onder meer zenuwaandoeningen en kanker. De topman zei wel dat J&J kan heroverwegen om de markt voor afslankmiddelen te betreden als het bedrijf met een onderscheidend middel kan komen. De markt voor afslankmiddelen is enorm sterk aan het groeien en wordt gedomineerd door het Deense Novo Nordisk en het Amerikaanse Eli Lilly. Onlangs werd nog bekend dat het Zwitserse Roche die markt betreedt door de overname van Carmot Therapeutics, een ontwikkelaar van middelen tegen obesitas, voor 2,5 miljard dollar.