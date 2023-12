Gemiddelde boer verdient twee keer meer dan gemiddelde burger, veel miljonairs

In 2021 was het gemiddeld besteedbaar inkomen van agrarische huishoudens 81,8 duizend euro. Dat dat is bijna twee keer meer dan het gemiddelde inkomen van alle huishoudens in Nederland (48,5 duizend euro per jaar).

Van de agrarische huishoudens behoorde 53 procent in 2021 tot de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens in Nederland.

Er zijn ook boeren die weinig verdienen, maar dat is een kleine minderheid. Er zijn in Nederland nog ongeveer 50.000 boerenbedrijven.

In 2021 waren vier op de tien zelfstandige landbouwondernemers miljonair. Met name melkveehouders en boeren die granen of groenten telen waren vaak miljonair. Dat blijkt uit de jaarlijkse miljonairsmeting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).