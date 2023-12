Techniek Nederland: langere wachttijd ketelmonteurs deze winter

De wachttijd voor het vinden van een monteur die cv-ketels onderhoudt en repareert kan deze winter oplopen. Dat komt doordat een deel van de verwarmingsbedrijven een nieuw verplicht certificaat nog niet heeft en daarom niet meer aan cv-ketels mag werken, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland. Sinds dit jaar moeten verwarmingsbedrijven nieuwe papieren hebben om de risico's van koolmonoxide bij een cv-ketel of geiser terug te dringen. Volgens installateurskoepel Techniek Nederland komt het door de hoge kosten en "administratieve rompslomp" die bij de regeling komen kijken dat met name kleinere bedrijven en zzp'ers nog niet gecertificeerd zijn. "Natuurlijk staan wij achter de certificeringsregeling, maar die is niet geschikt voor kleinere bedrijven en zzp'ers. Als die niet meer aan cv-ketels mogen werken, lopen de wachttijden voor onderhoud en hulp bij storingen op. Dat kan gevaarlijke situaties veroorzaken", zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Volgens hem kan een eenvoudigere regeling dat oplossen. 'Gasketelwet' Ruim 1300 bedrijven hebben de nieuwe papieren al wel in huis, zegt Techniek Nederland. Minimaal 1700 bedrijven moeten zich nog certificeren. De certificeringsregeling is bekend als de 'Gasketelwet'. Die werd ingevoerd na het verschijnen van een rapport in 2015 waaruit volgens de overheid bleek dat een groot deel van de ongelukken met koolmonoxide werd veroorzaakt door handelen of nalatigheid van installateurs.