De benzineprijs daalt; wat is er aan de hand?

Automobilisten zijn steeds minder kwijt voor een tankbeurt. De benzineprijs is sinds de accijnsverhoging in juli niet zo laag geweest. Wat is er aan de hand?

De prijs van een vat ruwe olie is sinds de pieken van afgelopen maart en juni met meer dan 40 procent gedaald. Vooral vanaf eind september is het hard gegaan (-27%). Dit komt onder andere door kleinere olieproducerende landen die zich niet aan de productiebeperkingen van het OPEC-kartel houden. Zij hebben het geld hard nodig en blijven ook tegen lagere prijzen de olie in grote hoeveelheden oppompen.

Koffiedik kijken

Ook de zorgen over een afkoelende wereldeconomie en de bijbehorende verlaagde vraag naar olie lijken een rol te spelen. Maar nieuwe ontwikkelingen in de Oekraïne-oorlog, onrust in het Midden-Oosten en een onverwacht koude winter kunnen mogelijk een einde maken aan de prijsdalingen aan de pomp.

De adviesprijs voor een liter euro95 is gedaald van €2,30 in september naar €2,09. Dat scheelt €7 tot €12 op een tankbeurt. De dieselprijs daalde de afgelopen drie maanden van €2,10 naar €1,90. Vooral benzinepompen langs de snelweg hanteren deze adviesprijzen. Bij onbemande pompen en tankstations binnen de bebouwde kom, is de brandstof vaak 20 tot 30 cent goedkoper.

Geen accijnsverhoging

En dat zal na 1 januari niet opeens heel anders zijn, want de voorgenomen accijnsverhoging van 21 cent per liter gaat pas vanaf 1 januari 2025 in. Dat is mooi voor mensen die veel rijden, maar kost de Nederlandse schatkist €1,2 miljard.

Ondanks de recente prijsverlagingen zijn automobilisten historisch gezien nog steeds duur uit. Vóór de Russische aanval op Oekraïne in februari 2022 lag de adviesprijs voor euro95 rond €1,75 per liter en voor diesel op €1,50.