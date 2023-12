Economen zijn somber: ‘We staan aan de vooravond van The Great Chaos’

De vergrijzing, de klimaatcrisis en torenhoge overheidsschulden, hoofdeconoom Koen De Leus (54) en hoofdstrateeg Philippe Gijsels (54) van BNP Paribas Fortis schetsen een somber beeld over onze economische toekomst.

“We staan aan de vooravond van een andere wereld”, zegt De Leus bij HLN. “De economie zal veel meer horten en stoten vertonen, door trends als het klimaat, de vergrijzing en de hoge schuldenberg. En die schokken zullen korter op elkaar volgen.”

"We gaan van een rustige periode - ‘The Great Moderation’ - naar ‘The Great Disequilibrium’ of zelfs ‘The Great Chaos’, met wat zin voor overdrijving", gaat De Leus verder. "Alles wordt veel instabieler. Neem nu jonge mensen die een woning willen kopen: ik vrees dat rentevoeten van één of anderhalve procent niet meer terugkomen. De inflatie zal ook hoger zijn en jaar na jaar schommelen - het ene jaar vijf procent, het jaar erop nog één procent.”

Oplossingen hebben de economen ook, bijvoorbeeld voor de vergrijzing: "Koppel, zoals in Zweden, de pensioenleeftijd automatisch aan de levensverwachting en zorg dat meer mensen aan het werk gaan, ook langdurig zieken, al dan niet tijdelijk. Bij ons is 72 procent van de bevolking in de beroepsleeftijd aan het werk. In Zweden is dat 82 procent.”

En ook voor de huizenmarkt is er hoop. De Leus: “Over een jaar of tien zullen de babyboomers beginnen uitsterven, waardoor er plots meer aanbod op de vastgoedmarkt komt. Je kan verwachten dat de structurele stijging van vier à vijf procent in de Belgische vastgoedprijzen zal afnemen.”

De economen raden aan om vastgoed te kopen. Gijsels: “Zorg dat je reële activa (tastbare goederen, zoals vastgoed, goud of grondstoffen, red.) bezit. Al weet ik dat het voor een deel van de bevolking moeilijker en moeilijker wordt een huis te kopen. Zorg dat je een lening hebt, dat je schulden hebt. Want die worden toch weggeïnflatteerd.”