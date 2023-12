Volgend jaar wordt chocolade pas ècht duur

Cacao, het voornaamste bestanddeel van chocolade, is schaars.Het afgelopen jaar hebben cacaoboeren in West-Afrika veel minder geoogst. Onder meer zware regenval en virus- en schimmelziektes hebben in grote cacaoproducerende landen als Ghana en Ivoorkust veel gewassen verwoest, schrijft het AD.

De chocolade die je nu in de winkel koopt is gemaakt van cacao die nog niet peperduur was. Inmiddels is de prijs op de wereldmarkt tot recordhoogte gestegen. Op de beurs in New York (daar en in Londen worden de cacaoprijzen vastgesteld) betalen handelaren nu ongeveer 4,20 euro voor een kilo cacao. Dat is duurder dan ooit. De komende maanden zal dat merkbaar worden aan de prijs van chocolade