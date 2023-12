Het gaat nu wel heel hard op de beurs

In het echte leven overheerst een gevoel van onbehagen en onzekerheid, maar op de beurzen is het feest. Met nog 13 handelsdagen te gaan, staat de AEX-index op een fraaie jaarwinst van ruim 13%. Afgelopen week werd er 1,4% koerswinst toegevoegd. Sinds begin november staat de teller op +8,8%, schrijft het FD.

De motor achter de koerstijgingen is het vermoeden van beleggers dat de rente gaat dalen. De inflatie is sterk teruggedrongen en daarmee is de reden voor centrale banken om de rente hoog te houden vervallen.

Daarnaast is de olieprijs dalende. Slecht voor aandelen als Shell, maar goed voor de economie. Dalende rente op staatsleningen deed ook de koersen van risicovollere obligaties stijgen. De goudprijs bereikte een recordstand en zelfs van de bitcoin steeg de informatieve koers.

Met nog twee weken te gaan kan 2023 een prima beursjaar blijken te zijn geweest.