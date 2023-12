Het land loopt vast door de vergrijzing: zonder arbeidsmigranten redden we het niet

In de komende vijf jaar ontstaan er 2,2 miljoen vacatures. 90 procent daarvan komt doordat mensen met pensioen gaan, ziek worden of iets anders gaan doen, schrijft De Telegraaf. De gevolgen zijn nu al zichtbaar: vierdaagse schoolweken, uitvallende treinen en een zorg die op haar laatste benen loopt.

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken aan de Universiteit van Tilburg, stelt dat Nederland de vergrijzing heeft onderschat. "Het lijkt nu alsof we moeten kiezen tussen meer arbeidsmigranten of langer doorwerken. Ik vergelijk het liever met een mengpaneel met tien schuiven. Als je niet al die tien schuiven omhoog duwt, raakt het land alleen maar verder ontwricht.” Zo moet ook de arbeidsproductiviteit omhoog, moeten mensen beloond worden als ze voor een schaarsteberoep kiezen en zouden we allemaal meer uren moeten gaan maken.

Wilthagen: "Onze hele economie wordt hierdoor geraakt. Wat op het spel staat is onze welvaart. Vitale diensten worden aangetast, we zullen eraan moeten wennen dat de service in bijvoorbeeld de horeca vermindert. Ook kunnen we sommige dingen straks niet meer maken. Het is voor ondernemers een optelsom.”

Hij pleit voor een nieuwe industriepolitiek. "Dat is misschien een omstreden term geworden, maar Nederland moet kiezen waar het zijn geld wil verdienen. Waar wil je de schaarse handjes inzetten? En dat geldt dan niet alleen voor de mensen in eigen land, maar ook voor de migranten die je op de arbeidsmarkt inzet. Want helemaal zonder migranten gaan we het niet redden.”