Bloomberg: ruimtevaartbedrijf SpaceX bijna 180 miljard waard

Het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een waarde van bijna 180 miljard dollar. Het niet-beursgenoteerde bedrijf van Elon Musk gaat namelijk aandelen verkopen aan een select aantal investeerders waarbij die waardering aan SpaceX wordt gegeven, aldus bronnen tegen persbureau Bloomberg. Met de verkoop van de aandelen SpaceX voor een prijs van 97 dollar per stuk zou volgens Bloomberg een bedrag van tussen de 500 miljoen en 750 miljoen dollar gemoeid zijn. De belangstelling van investeerders voor SpaceX is groot. Het in Hawthorne, Californië, gevestigde bedrijf is uitgegroeid tot een grote speler in de commerciële ruimtevaartindustrie en heeft dit jaar meer dan negentig succesvolle lanceringen van zijn Falcon 9- en Falcon Heavy-raketten uitgevoerd. Daarnaast heeft SpaceX de afgelopen jaren meer dan 5000 satellieten in een baan om de aarde gebracht. Het bedrijf heeft momenteel een miljardencontract met NASA om een raket te ontwikkelen die astronauten naar de maan kan brengen. De omzet van het concern zal dit jaar naar verwachting op 9 miljard dollar uitkomen en volgend jaar stijgen tot zo'n 15 miljard dollar.