‘Nederlanders straks met 70 of later met pensioen’

De pensioengerechtigde leeftijd stijgt in Nederland op termijn naar 70 jaar of ouder bij het toenemend aantal levensjaren, schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in een nieuw rapport. De AOW-leeftijd in Nederland is nu 66 jaar en 10 maanden, volgend jaar gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar. In Nederland en bijvoorbeeld Zweden is de verhoging van de pensioengrens acht maanden per jaar stijging van de levensverwachting. Er wordt dus geen politiek besluit genomen over de pensioenleeftijd: die stijgt vanzelf naarmate we langer leven.

Landen als Denemarken en Italië verhogen de pensioenleeftijd met de volledige stijging van de levensverwachting. De Oeso ziet nu al dat senioren langer werken. Wel pleit de organisatie voor meer bijscholing en het voorkomen van leeftijdsdiscriminatie.