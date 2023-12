Bijna kwart jachten oligarchen aan de ketting gelegd

Na de invasie van Oekraïne kwamen Westerse landen al snel met sancties voor Russische oligarchen. Hun enorme jachten waren een eerste doelwit: inmiddels zijn 15 van de 65 door Pointer (KRO-NCRV) onderzochte superjachten aan de ketting gelegd.

Pointer combineerde eerder onderzoek naar de superjachtindustrie met de database van spotterssite Superyachtfan en nieuws in andere media, om tot een lijst van 65 jachten te komen die toebehoren aan rijke Russen. Het gaat om alle superjachten vanaf 35 meter die in het bezit zijn van Russische oligarchen en die met openbare bronnen te vinden zijn.

Van deze schepen hebben er 48 eigenaars met internationale sancties, acht met eigenaars met Oekraïense sancties. Inmiddels is bijna een kwart (15) ingevorderd, eentje is er daadwerkelijk geveild. De rest is gevlucht naar landen die geen sancties tegen Rusland hebben ingesteld (waaronder 9 naar Turkije en 8 naar Dubai), of is letterlijk van de radar verdwenen (11).