Europese banken willen 70 miljard uitkeren aan aandeelhouders

Europese banken zijn van plan om ongeveer 70 miljard euro uit te keren aan hun aandeelhouders na een lucratief jaar, zegt Andrea Enria, het hoofd van bankentoezicht bij de Europese Centrale Bank. "Banken zijn bijzonder winstgevend geweest, ze plannen uitkeringen die in lijn zijn met voorgaande jaren", stelt Enria in een interview met Bloomberg. Hij voegde eraan toe dat het om voorlopige cijfers gaat. Banken wisten hun winsten dit jaar flink op te voeren door een snelle stijging van de rentetarieven. Daardoor verwachten aandeelhouders ook hogere rendementen op hun investeringen. 140 miljard euro De uitbetalingen zijn nog maar een fractie van het overtollige kapitaal in de banksector. Volgens Bloomberg hebben tien grote kredietverstrekkers ruim 140 miljard euro meer dan wat ze nodig hebben voor wettelijke doeleinden. Hoewel de kapitaalbuffers van banken er dit jaar voor zorgden dat ze bestand waren tegen verschillende schokken, moet de sector beducht zijn op risico's zoals de gevolgen van hogere leenkosten, stelt de bankentoezichthouder. Door die hogere kosten bestaat het gevaar dat consumenten en bedrijven hun leningen niet meer kunnen aflossen.