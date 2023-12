Van Moof 2.0 heeft grootse plannen

De nieuwe eigenaren willen voortvarend Van Moof laten herrijzen uit de as van het faillissement.

De lancering van VanMoof 2.0 omvat een gespreide uitrol van vervangende onderdelen naar retailers met eigen reparatiewerkplaatsen, een hervatting van de verkoop van e-bikes en een nieuwe e-scooter met het VanMoof-merk in de eerste helft van 2024. Europa komt als eerste aan de beurt.

De VS blijven een prioriteit voor VanMoof, maar de timing daar is minder zeker. De juridische entiteit VanMoof in de VS is nooit failliet verklaard.

De nieuwe eigenaar Greybull heeft diepe zakken, wat betekent dat VanMoof geen haast heeft om winst te maken. En door het faillissement wordt de nieuwe leiding niet opgezadeld met het terugbetalen van de aanzienlijke schulden die VanMoof de afgelopen jaren heeft opgebouwd.