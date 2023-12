Philips roept MRI-scanners terug

Medisch technologiebedrijf Philips roept zo'n 340 medische scanners terug omdat zich mogelijk gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Het gaat om MRI-scanners die het Nederlandse bedrijf tussen 2005 en 2014 verkocht. Een magneet van MRI-scanners kan in sommige gevallen oververhit raken, waarna vloeibaar helium verdampt. Normaal gesproken wordt dat heliumgas afgevoerd. Maar volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA kan bij Philips' scanner van het type Panorama 1.0T HFO zoveel druk ontstaan door het opgehoopte gas dat het risico op ontploffing ontstaat. Philips laat weten dat er één incident bekend is met dit type MRI-scanner, waarbij schade aan het systeem ontstond. Dit gebeurde toen monteurs de magneet uit bedrijf namen en "naar verluidt de gebruiksaanwijzingen van Philips niet opvolgden." Vooralsnog zijn er geen gevallen van gezondheidsschade of verwondingen bekend.