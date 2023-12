Honderden werknemers Airbus misselijk geworden na kerstdiner

Honderden werknemers van een dochterbedrijf van vliegtuigbouwer Airbus in Frankrijk zijn ziek geworden na het jaarlijkse kerstdiner van het bedrijf. Dat meldden lokale gezondheidsautoriteiten. Het gaat om meer dan zevenhonderd werknemers met klachten als ernstig overgeven of buikloop. Het gaat om het bedrijf Airbus Atlantic, dat onder meer stoelen voor piloten en passagiers maakt. Het kerstdiner vond vorige week donderdag plaats bij het bedrijfsrestaurant van de fabriek van Airbus Atlantic in Montoir-de-Bretagne in het westen van Frankrijk. De regionale gezondheidsdienst is nu onderzoek aan het doen naar de oorzaak van de massale voedselvergiftiging. Wat op het kerstmenu bij Airbus Atlantic stond is niet bekend, aldus persbureau AFP.