Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Een uitgebreid ontbijt, een mooie boom, misschien cadeautjes en natuurlijk het kerstdiner, zo'n kerstfeest kan aardig in de papieren lopen. Al valt het in Nederland nog wel mee als je het vergelijkt met andere landen. Dat komt onder meer doordat wij ook nog sinterklaas vieren en dan meestal cadeautjes geven.

WorldRemit, een dienstverlener voor geldoverboekingen, zette de uitgaven van huishoudens in landen over de hele wereld op een rijtje. Daaruit blijkt onder meer dat onze toch ook zeer degelijke oosterburen een stuk meer uitpakken met kerst. Er wordt maar liefst 1561 euro per huishouden uitgegeven. Ter vergelijking: in Nederland blijven we steken op 621 euro. Van dat bedrag gaat ongeveer de helft op aan cadeaus, 30 procent aan eten en 20 procent aan kerstversiering.

Een overzicht van verschillende landen: