Minister: over 3 jaar zelfrijdende auto’s in Verenigd Koninkrijk

Zelfrijdende auto's rijden over drie jaar mogelijk al op Britse wegen, zegt transportminister Mark Harper. Het Britse parlement moet zich nog buigen over het legaliseren van zelfrijdende auto's, maar volgens de minister moeten de wetten rond deze technologie eind volgend jaar rond zijn. Afgelopen maand werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk komt met wetgeving om onder meer de wettelijke aansprakelijkheid te regelen bij ongelukken met auto's die niet bestuurd worden door een mens. De Britse regering wil de automakers wettelijk aansprakelijk stellen als er een ongeluk gebeurt met een zelfrijdende auto. Dit moet ervoor zorgen dat de industrie de voertuigen veiliger maakt en de gebruikers van de voertuigen beschermen. De veiligheid van zelfrijdende voertuigen is namelijk niet per definitie gewaarborgd. Zo reed een zogeheten robotaxi in oktober een voetganger aan in de Amerikaanse stad San Francisco. Dat gebeurde met een voertuig van het in zelfrijdende auto's gespecialiseerde bedrijf Cruise van autofabrikant General Motors. Cruise haalde na het ongeluk honderden robotaxi's van de weg die reden in meerdere grote steden in de Verenigde Staten. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de veiligheid van deze voertuigen. Transportminister Harper zegt echter dat de technologie de potentie heeft om de veiligheid op de weg te verbeteren. "Alles wat ik heb gezien over automatische voertuigen en zelfrijdende technologieën, is er erg op gericht om mensen veilig te houden."