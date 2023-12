Wateroverlast bedreigt oogst suikerbieten en aardappelen

Boeren maken zich grote zorgen over de gevolgen van het hoge water. Vooral de oogst van aardappelen en suikerbieten dreigt in gevaar te komen.

Veel percelen staan nu volledig blank, zegt een woordvoerder van ZLTO, waarbij 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland zijn aangesloten. "Terwijl we al een kletsnat najaar achter de rug hebben, waardoor zware machines niet konden rooien." De komende weken ziet het er volgens hem ook somber uit, zeker als het in januari gaat vriezen.

Harm de Boer, adviseur akkerbouw in Midden-Drenthe, Zuidoost Friesland en de Giethoornse polder spreekt zelfs van de "slechtste omstandigheden om te oogsten in de laatste 25 jaar". Hij schat dat zo'n 5 procent van de aardappelen en 20 procent van de suikerbieten nog in de grond zitten. De kosten om te oogsten zijn bovendien hoger. "Het materiaal heeft te lijden onder deze omstandigheden en de werkzaamheden duren veel langer."

Gevolgen nog onbekend

Ook Gerlof Tempelman, manager Agro Nederland van aardappelzetmeelconcern Avebe maakt zich zorgen. "De oogst is voor ons al langere tijd een probleem. De aardappelen hadden nu allemaal al lang gerooid moet zijn." Welke gevolgen het extreem natte najaar zal hebben voor de kwaliteit van de gewassen, durft hij nog niet te zeggen.

Ruthger Steenbeek van Countus, een coöperatie van boeren en tuinders, verwacht dat veel boeren in de knel zullen komen door de slechte oogsten. Veel zal afhangen van de bereidheid van banken om bij te springen, zegt hij. Want ook volgend jaar zullen de gevolgen van de slechte oogst zich nog doen voelen. "Veel gewassen zijn met veel geweld uit de grond gehaald. Grote vraag is wat er van die grond nog over is."