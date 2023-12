In welke landen sparen mensen het meest?

Nu de dure feestmaand bijna achter de rug is, wordt het weer tijd om een beetje oudhollands te gaan sparen. Nederlanders blijken daar zoals verwacht goed in, al is er een aantal landen waar nóg meer wordt gespaard.

Van de 38 onderzochte OESO-landen, die over het algemeen welvarend zijn, blijken de Zwitsers verreweg de beste spaarders. Bijna 20 procent van hun inkomen wordt linea recta naar de spaarrekening overgemaakt. Dat is een stuk meer dan het EU-gemiddelde dat blijft steken op 6 procent. Ook in Frankrijk en Duitsland ligt het gespaarde inkomen met 11 procent ruim boven het gemiddelde. In Italië en het Verenigd Koninkrijk wordt met 2 procent dan weer een stuk minder gespaard.

Het deel van hun inkomen dat mensen sparen hangt ongetwijfeld af van de welvaart in een land. Het spaart nu eenmaal een stuk makkelijker met een topinkomen dan wanneer je van het minimumloon moet leven.