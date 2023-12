De beurs deed het – verrassend! – prima

De AEX staat met nog één handelsdag te gaan op 787 punten. Sinds het begin van dit jaar is dat een stijging van 14%. Daarmee behoort beursjaar 2023 tot een van de betere sinds de AEX in 1983 begon, constateert het FD

Ook op de obligatiemarkten sluiten beleggers het jaar positief af. De Bloomberg Aggregate Bond Index, een van de meest gebruikte indices voor kredietwaardige obligaties wereldwijd, eindigt dit jaar 6,4% in de plus.



Een van de hoogtepunten van beursjaar 2023 was Nvidia. Het Amerikaanse chipbedrijf maakte dit jaar een koersstijging van 247% mee vanwege de brede uitrol van generatieve AI.

Naast Nvidia zagen ook Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta en Tesla dit jaar de koersen omhoog schieten. Deze groep is bekend komen te staan als de Magnificent Seven en trok de brede Amerikaanse index S&P 500 flink omhoog.

Aandelenmarkten laten vanaf 27 oktober een overtuigde lijn omhoog zien, vindt het FD. De AEX won sindsdien 10%, de pan-Europese Stoxx 600 klom 11% en de S&P 500 16%. Daarbij werden de aandelenmarkten geholpen door een lage olieprijs, die ondanks het conflict in Gaza sinds oktober met 13% gezakt is naar $78,61 per vat.