Dit is het gemiddelde vermogen van Nederlanders per regio

De welvaart is oneerlijk verdeeld over de wereld, maar zelfs binnen Nederland zijn er behoorlijke verschillen. Zo laten CBS-cijfers zien dat mensen in het noorden van het land een lager vermogen hebben dan in het zuiden en westen. Ook is er een duidelijk verschil tussen bepaalde rijkere regio's - denk aan het Gooi of Brabant tegen de Belgische grens - en de rest van het land.

Over het algemeen ligt het vermogen in de meeste gemeenten tussen de 100.000 en 300.000 euro per huishouden. Het doorsnee vermogen bedraagt 135.100 euro. Zo'n 60 procent van de Nederlanders heeft een eigen huis, wat een groot deel van het vermogen verklaart.

Bloemendaal is al jaren de rijkste gemeente van het land. Mensen hebben er een gemiddeld vermogen van iets meer dan 6,5 ton. Rotterdam is wat dat betreft het armst en het verschil is schrijnend: het gemiddelde vermogen ligt er op een kleine 12.000 euro. Dat komt onder meer doordat er in grote steden relatief veel jongeren en mensen met een uitkering wonen.

Benieuwd hoe rijk jouw gemeente is? Hier vind je de hele lijst.