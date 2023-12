Het aantal files is dit jaar schrikbarend toegenomen

Het aantal files op de Nederlandse wegen is in een jaar tijd met 17 procent toegenomen. Het staat overal weer net zo vast als voor de coronapandemie. Opmerkelijk, aangezien nog steeds veel mensen gedeeltelijk thuiswerken.

De filezwaarte - het aantal kilometers file maal het aantal minuten file - is in de ochtendspits met 10 procent gestegen, 's avonds staat er 18 procent meer file. Overdag steeg de filedruk met 23 procent, blijkt uit cijfers van de ANWB. Dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen. Op vrijdagochtenden kun je tegenwoordig redelijk goed doorrijden, maar overdag op vrijdag is het juist veel drukker geworden.

Zuid-Holland en Brabant zijn de provincies met de meeste files. In Brabant nam het aantal files zelfs met 22 procent toe afgelopen jaar. Alleen in Overijssel en Drenthe werd het iets rustiger op de weg. 6 april was de drukste dag van het jaar. Op deze donderdagmiddag voor Pasen stond er 1491 kilometer file op de Nederlandse wegen.