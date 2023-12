Zwitserse waakhond wil bonussen bankiers aanpakken

De Zwitserse toezichthouder FINMA wil dat bonusuitkeringen aan bankiers meer afhankelijk worden van de prestaties van bankbedrijven. Dat is volgens de organisatie nu niet het geval. "De zaak Credit Suisse laat zien dat de bank decennialang verliezen heeft geleden en tegelijkertijd hoge bonussen heeft uitgekeerd", stelt Marlene Amstad, voorzitter van de financiële waakhond. Zij wil dat haar organisatie inspraak krijgt in de beloningsmodellen van banken. "We hebben een betere wettelijke basis nodig, zodat FINMA eerder en systematischer kan ingrijpen", zei ze in een interview met de Zwitserse krant Schweiz am Wochenende. Voor het bonusbeleid moet volgens haar ook worden meegenomen hoe banken omgaan met risico's op de langere termijn. De Zwitserse toezichthouder pleitte eerder al voor meer bevoegdheden om grote problemen bij banken te voorkomen. De organisatie wil onder andere hooggeplaatste bankbestuurders kunnen straffen voor fouten. Ook wil de toezichthouder meer mogelijkheden om boetes uit te delen bij banken die regels overtreden. Overname Credit Suisse Credit Suisse viel eerder dit jaar bijna om, nadat veel klanten tegoeden hadden weggehaald, omdat ze bezorgd waren over de gezondheid van de bank. Op aandringen van de Zwitserse regering nam concurrent UBS de bank toen over om te voorkomen dat een bankroet van Credit Suisse een financiële crisis zou veroorzaken. FINMA kreeg destijds de kritiek niet op tijd te hebben ingegrepen.