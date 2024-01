Bijna een vijfde meer autoregistraties in Nederland in 2023

De registraties van nieuwe personenauto's in Nederland zijn in 2023 met 19 procent gestegen tot 369.791 voertuigen die op kenteken zijn gezet. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en dataspecialist RDC. Daarmee werd de prognose voor 340.000 registraties ruimschoots behaald.

De sterke groei is vooral te danken aan een inhaalslag van uitgestelde leveringen in 2022. Met name in de eerste maanden van het jaar waren sterke stijgingen te zien en normaliseerde de markt tegen het einde van het jaar, aldus BOVAG en RAI Vereniging. Van de totale registraties was 1,1 procent diesel, 30,4 procent benzine, 37,1 procent hybride en 30,8 procent elektrisch.

Het meest geregistreerde merk in 2023 was Volkswagen (met een marktaandeel van 9,5 procent), gevolgd door Kia, Toyota, BMW en Skoda. Het meest verkochte model was de Tesla Model Y. Daarna kwamen de Kia Picanto, Peugeot 208, Volvo XC40 en Kia Niro.