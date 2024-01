Helaas: in 2024 vallen veel feestdagen in het weekend

Kerst en nieuwjaar waren dit seizoen op weekdagen. Komend jaar vallen de feestdagen minder gunstig.

Er zijn elf officiële feestdagen. Daarvan zijn er vijf steeds op andere dagen en zes altijd op dezelfde dag. Zo is tweede paasdag altijd op maandag, maar wisselt kerst ieder jaar.

In 2024 valt kerst op woensdag en donderdag, maar de overige feestdagen zijn deels in het weekend. Zo is Koningsdag op zaterdag en Bevrijdingsdag op zondag. Gelukkig zijn kerst en nieuwjaar pas weer in 2027 in het weekend.

Daarnaast is 2024 een schrikkeljaar. Werknemers in loondienst werken dus feitelijk een dag voor niks. Zij krijgen namelijk gewoon hetzelfde maandsalaris. Van de andere kant: je krijgt wel een dag cadeau dit jaar.