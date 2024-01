Bitcoin voor het eerst in bijna 2 jaar boven de 45.000 dollar

De bitcoin is voor het eerst in bijna twee jaar weer meer dan 45.000 dollar waard. De koers van de cryptomunt steeg dinsdagochtend meer dan 4 procent, wat duidt op een toenemend vertrouwen bij grote beleggers. De opmars wordt vooral gedreven door het optimisme dat de Amerikaanse toezichthouder mogelijk ergens begin dit jaar al toestemming geeft voor de eerste beursgenoteerde bitcoinfondsen.

Volgens Hayden Hughes, medeoprichter van handelsplatform Alpha Impact, zijn beleggers in de Verenigde Staten en Europa bang dat ze straks niet genoeg bitcoins hebben om flink te kunnen profiteren als de toestemming voor die bitcoinfondsen een feit is. Daarom kopen ze nu volop in, wat de prijs opdrijft.

Ook vorig jaar steeg de bitcoin al flink in waarde. Begin 2022 was de munt zo'n 16.600 dollar waard. Een maand geleden tikte de cryptomunt de 40.000 dollar aan.

Ether

Meerdere grote financiële bedrijven, zoals BlackRock, deden vorig jaar aanvragen voor beursgenoteerde bitcoinfondsen bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC). Een goedkeuring van de aanvragen kan miljarden dollars aan extra cryptobeleggingen opleveren.

Andere cryptomunten stijgen de laatste tijd eveneens in waarde. Zo noteerde ether dinsdagochtend bijna 3 procent hoger. Dit is de op een na grootste cryptomunt.