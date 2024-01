Deskundigen: diefstal bij zelfscankassa makkelijk te voorkomen

De toename van het aantal winkeldiefstallen door zelfscankassa's is eenvoudig te voorkomen. In het buitenland wordt al volop gebruikgemaakt van nieuwe technologieën die diefstal zo goed als onmogelijk maken, zeggen deskundigen.

Jumbo maakte woensdag bekend dat het concern het afgelopen jaar meer dan 100 miljoen euro schade heeft geleden door winkeldiefstallen, ongeveer 1 procent van de omzet. Het is voor het eerst dat een grote supermarkt hierover cijfers publiceert. Sinds de invoering van de zelfscankassa is het aantal winkeldiefstallen in supermarkten fors toegenomen, hoewel precieze cijfers ontbreken. Hoe meer zelfscankassa's, des te meer diefstallen, blijkt uit internationaal onderzoek.

Vooral in het buitenland wordt volgens retailexpert Eelco Hos al veel gewerkt met kunstmatige intelligentie (AI), beeldherkenning of camera's die feilloos in de gaten houden met welke producten een klant een winkel verlaat. "De notoire dief die schaamteloos met een volle tas naar buiten loopt, zal nog wel even blijven bestaan, maar veruit de meeste diefstallen en fouten bij de kassa kunnen zo voorkomen worden. En deze technieken zullen ontegenzeggelijk ook hier worden ingevoerd."

Volgens winkeldeskundige Paul Moers zijn de huidige zelfscankassa's slechts een "tussenfase" op weg naar een veel slimmer systeem om boodschappen te doen. Zo werd vorig jaar in Utrecht al even proefgedraaid met een volledig kassaloze supermarkt van de ALDI, waarbij camera's en sensoren registreerden welke producten afgerekend moeten worden. Volgens Moers zijn dit soort nieuwe betaalsystemen "eerder in vijf dan tien jaar" ook in Nederland gemeengoed.