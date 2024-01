Meeste reizigers ooit op Eindhoven Airport in 2023

Op Eindhoven Airport landden en vertrokken afgelopen jaar ruim 6,8 miljoen vliegtuigpassagiers en dat is het hoogste aantal ooit voor de luchthaven. In 2022 ging het nog om 6,3 miljoen reizigers.

In totaal waren er 41.496 starts en landingen op het vliegveld. Dat is slechts vier vliegbewegingen minder dan de luchthaven is toegestaan. De meeste passagiers vlogen naar Malaga, Londen en Alicante. De drukste dag voor de luchthaven was 15 september.

Het jaar voor corona, in 2019, reisden ruim 6,7 miljoen passagiers van of naar Eindhoven Airport.

Minder geluidbelasting

In november kondigde de luchthaven extra stappen aan om minder uitstoot te produceren. De luchthaven streefde al naar 30 procent minder geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019, maar wil ook 30 procent minder CO2-uitstoot door het vliegverkeer in datzelfde jaar.

Om dat te halen staat de luchthaven vanaf 1 januari 2026 geen fossiele privévluchten meer toe. De vrijgekomen capaciteit wordt niet benut voor groot commercieel verkeer, maar het aantal vliegbewegingen neemt voor 2026 en 2027 af van de huidige 41.500 naar 40.500. Vanaf 2028 gaat de luchthaven zich daarbij richten op sturing op normen voor geluid in plaats van op aantallen vluchten.