Olijfolieschandaal in Italië: Restaurants serveren gevaarlijke valse olie uit illegale laboratoria

Restaurants in de Italiaanse hoofdstad Rome knoeien op grote schaal met het voedsel dat ze serveren. Minstens vijftig etablissementen zijn betrapt op het gebruik van valse olijfolie, die volgens het Italiaanse Openbaar Ministerie mogelijk de gezondheid van klanten in gevaar brengt.

Knoeien met consumptieolie

De olijfoogst viel afgelopen jaar nogal tegen, waardoor er nu flessen als authentieke extra vierge olijfolie worden verkocht die eigenlijk zaadolie bevatten, vermengd met bètacaroteen en chlorofyl.

De vervalste olijfolie wordt in illegale laboratoria in elkaar geknutseld in de regio Apulië, ontdekte de NAS – een tak van de Italiaanse carabinieri gespecialiseerd in voedselfraude. Het product wordt voor drie euro per liter verkocht, terwijl echte exra vierge olijfolie zo'n negen euro per liter kost.

Topje van de ijsberg

De Italiaanse krant La Repubblica schrijft dat de situatie zo alarmerend is dat het Openbaar Ministerie in Rome een grootschalig onderzoek is gestart. Het lijkt er sterk op dat de restaurants die de gevaarlijke olie hebben gekocht en gebruikt, op de hoogte waren van de fraude. De restauranteigenaars worden daarom als medeplichtigen beschouwd en beschuldigd van heling.

Men vermoed dat wat nu aan het licht is gekomen slechts het topje van de ijsberg is, en dat er nog veel meer restaurants betrokken zijn bij dit voedselschandaal.