Nederland maakt enorme inhaalslag met zonne-energie, nu bij top van Europa

Lange tijd bungelden we onderaan zowat alle duurzaamheidslijstjes. Maar dat is in tien jaar tijd hard veranderd. Met een groei van 40 procent in die periode heeft ons land een flinke inhaalslag gemaakt op het gebied van zonne-energie en staan we nu zelfs in de hoogste regionen van Europa.

Volgens onderzoek van de International Renewable Energy Agency in 2022 gaat Duitsland ruimschoots aan kop, maar op de vierde plaats staat Nederland. En kijk je naar de groei in de afgelopen tien jaar dan staat ons land zelfs op de tweede plek. Alleen in Polen nam het aandeel zonne-energie met een stijging van 137 procent nog veel harder toe.

Wereldwijd kan echter niemand tippen aan China. Het land is goed voor een derde van de totale groei en zo'n 57 procent van de wereldwijde capaciteit voor zonne-energie.