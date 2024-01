De euro bestaat officieel 25 jaar. En geen enkel land heeft daar zo van geprofiteerd als Nederland

Je kunt blijven klagen over de euro, maar feit blijft dat Nederland enorm heeft geprofiteerd van de Europese eenheidsmunt. Sterker nog, de Benelux-landen hebben het meeste baat gehad bij de euro van de hele EU.

Al sinds 1 januari 1999 bestaat de euro op de beurs: vanaf dat moment waren de koersen van aandelen in euro's. Drie jaar later zouden we pas echt met de bekende muntjes en briefjes gaan betalen.

En dat heeft exportland Nederland flink geholpen. De euro vergemakkelijkte de handel met andere EU-landen en laat juist ons land daar nu erg van afhankelijk zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft uitgerekend dat de export van de Benelux het grootste voordeel had van de euro. Maar ook bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk zijn er op vooruitgegaan.

Maar DNB-baas Klaas Knot legde onlangs uit dat dit niet voor alle EU-landen geldt. De export van Griekenland en Italië is bijvoorbeeld verslechterd. Deze landen waren beter af geweest als ze hun eigen munt hadden kunnen houden, blijkt uit berekeningen van DNB.

Toch profiteren zij ook van de voordelen van de euro. Zo kunnen Grieken en Italianen makkelijker en goedkoper verhuizen binnen de EU, naar een ander land reizen of geld overmaken naar een andere EU-staat.