Krant: drugsgebruik Elon Musk leidt tot zorgen binnen bedrijven

Het drugsgebruik van Elon Musk leidt tot zorgen bij leidinggevenden en bestuursleden van de bedrijven die hij leidt. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van niet bij naam genoemde getuigen en andere ingewijden. Volgens de zakenkrant zou de steenrijke Tesla-topman en eigenaar van socialemediaplatform X onder meer LSD, cocaïne en ecstasy gebruiken, veelal op privéfeestjes. Een van de personen die zich aan dit gedrag van Musk ergerde zou Linda Johnson Rice zijn geweest. Zij werd in 2017 bestuurslid bij Tesla, maar besloot later niet op te gaan voor een volgende termijn omdat ze gefrustreerd was over het drugsgebruik van Musk. The Wall Street Journal hoorde van meerdere bronnen dat Musk sindsdien niet is gestopt met drugs. De laatste tijd zou hij vooral zijn toevlucht nemen tot ketamine. De mensen die de krant sprak zouden bang zijn dat dit gedrag grote gevolgen kan hebben, niet alleen voor Musks eigen gezondheid, maar ook voor zijn bedrijven en de vele miljarden dollars die daarmee zijn gemoeid.