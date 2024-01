Het aantal auto's in Nederland stijgt in razend tempo, afgelopen jaar met 180.000 stuks tot 9,4 miljoen personenauto's. Files worden even snel langer en zwaarder. Dat meldt het AD.

Niet vaak kwamen er in één jaar zoveel extra auto's op de weg. Brancheorganisatie Bovag meldt op basis van cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer dat vorig jaar 370.000 nieuwe auto's werden verkocht. Via import reden 254.000 auto's het land binnen. Er werden 280.000 wagens geëxporteerd. En 164.000 personenwagens werden gesloopt. Netto een dikke plus van welgeteld 180.585 auto's. Ter illustratie: zet ze achter elkaar en je hebt een file van Utrecht tot in de Dordogne.

De stijging is opmerkelijk, afgelopen jaren kwamen er 'slechts' zo'n 100.000 auto's per jaar bij. Mogelijk lijkt sprake van een inhaalslag nadat auto's slecht leverbaar waren vanwege corona en de grote vraag naar computerchips. Nederland was al Europees kampioen met het aantal auto's per vierkante kilometer en langzaam slibt het land nog voller met autoblik. Tien jaar geleden telde Nederland 8,2 miljoen personenauto's en nog voor 2030 zijn we het land van de 10 miljoen auto's.