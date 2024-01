De vakantietrends in 2024 volgens Booking: opvallende Nederlandse stad in top 10

Onze behoefte aan vakantie is weer terug op het niveau van voor corona. Zeker als het zo koud is, boeken we massaal tripjes naar de zon. Maar waar gaan we in 2024 het liefste heen? Booking.com komt met de topbestemmingen voor komend jaar wereldwijd.

De boekingssite keek daarvoor naar het groeicijfer ten opzichte van vorig jaar wat het aantal boekingen betreft op het platform. Op nummer 1 staat het relatief onbekende Beppu op Kyushu-eiland in het zuidwesten van Japan. De plek wordt gekenmerkt door de vele heetwaterbronnen. Het is niet de enige spa-hoofdstad op de lijst. Ook het Nieuw-Zeelandse Rotorua, dat eveneens de top-10 heeft gehaald, is beroemd om zijn vulkanische bronnen.

Er worden meer opmerkelijke locaties genoemd als topbestemmingen. Zo vinden we Valkenburg met zijn grotten terug op plaats 5 en staat bijvoorbeeld Chemnitz in Duitsland op de 7de plek.