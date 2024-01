VN-organisatie: wereldwijde werkloosheid stijgt dit jaar licht

De wereldwijde werkloosheid zal dit jaar licht stijgen nu het economisch herstel van de coronacrisis aan het afzwakken is. Dat meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), onderdeel van de Verenigde Naties. De ILO spreekt ook haar zorgen uit over toenemende sociale ongelijkheid in de wereld.

Volgens de VN-organisatie zal de werkloosheid dit jaar oplopen tot 5,2 procent, van 5,1 procent vorig jaar. Er komen wereldwijd volgens de ILO wereldwijd ongeveer 2 miljoen werkzoekenden bij dit jaar. In 2022 bedroeg de mondiale werkloosheid nog 5,3 procent.

De ILO stelt wel dat de arbeidsmarkt robuust blijft, ondanks de afzwakkende economische omstandigheden als gevolg van bijvoorbeeld renteverhogingen van centrale banken en geopolitieke spanningen. In veel grote economieën is er een tekort aan arbeidskrachten.

Tegelijkertijd zorgt de hoge inflatie ervoor dat de financiën van veel huishoudens onder druk staan. Stijgende lonen zullen dit voorlopig niet volledig kunnen compenseren, aldus de ILO. Die druk op huishoudens vormt ook een rem op duurzaam economisch herstel en vergroot dus de sociale ongelijkheid.