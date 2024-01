Winkeliers: hoger loon voor bijna 200.000 retailmedewerkers

Bijna 200.000 winkelmedewerkers en werknemers in distributiecentra gaan vanaf deze maand meer verdienen, meldt winkeliersvereniging INretail. In de nieuwe cao is afgesproken dat werknemers in de non-foodretailsector een loonsverhoging krijgen van zeker 3,75 procent. Dat is hetzelfde percentage waarmee het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari is verhoogd.

Op 1 juli gaan de lonen verder omhoog met het minimumloon en volgend jaar stijgen de salarissen weer twee keer. Hoeveel werknemers er precies op vooruitgaan, hangt volgens de brancheorganisatie af van welke functie en hoeveel werkervaring iemand heeft. De brancheorganisatie heeft volgens algemeen directeur Jan Meerman een "net eindbod" neergelegd bij vakbonden. "Er staat veel druk op de non-foodretailmarkt en de behoefte aan rust en duidelijkheid is groot, zowel bij werkgevers als medewerkers."

Vakbonden FNV en CNV zijn gevraagd om een reactie. FNV eiste in november een veel sterkere loonsverhoging voor winkelmedewerkers van 14 procent, omdat werknemers van onder meer Albert Heijn, Etos en IKEA na acties betere salarissen kregen. Ook liet de vakbond weten dat er een stop moet komen op 'loondiefstal'. Veel winkelpersoneel werkt onbetaald voor en na werktijd en FNV vindt dat ze hier ook voor betaald moeten krijgen.