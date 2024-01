NVM: koopwoning werd eind 2023 weer duurder dan jaar eerder

Koopwoningen zijn in de laatste drie maanden van het jaar weer in prijs gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt makelaarsvereniging NVM. Het gaat om de eerste stijging op jaarbasis sinds het derde kwartaal van 2022. Daarna begon een periode waarin rentestijgingen de huizenprijzen onder druk zetten, maar een krap aanbod zorgt nu weer voor prijsstijgingen.

In het vierde kwartaal van 2023 ging een bestaande woning in doorsnee voor 434.000 euro van de hand, 5,3 procent meer dan in het slotkwartaal van 2022. Ten opzichte van de voorgaande drie maanden stegen de huizenprijzen gemiddeld met 3,1 procent. Alle woningtypen stegen in prijs, met de sterkste stijgingen bij tussenwoningen, appartementen en 2-onder-1-kapwoningen.

Makelaars hadden het ook drukker dan een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2022 verkochten ze bijna 12 procent meer bestaande koopwoningen.

Krappe aanbod

Volgens de NVM speelt het krappe aanbod een belangrijke rol bij de prijsstijgingen. Aan het einde van het vierde kwartaal stonden ruim een kwart minder bestaande woningen te koop dan eind 2022. Daarnaast denken makelaars dat steeds meer Nederlanders genoeg financiële ruimte hebben om een huis te kunnen kopen. Zo stegen bij veel mensen de lonen. Daarnaast dalen de hypotheekrentes weer gestaag.

Door die ontwikkelingen wordt overbieden weer steeds meer de norm. Bij meer dan de helft van de woningverkopen telden kopers een hoger bedrag neer dan de vraagprijs. Gemiddeld lag de verkoopprijs 1,3 procent hoger dan de vraagprijs.

Concurrentie

"Kopers en verkopers tonen vertrouwen in de markt. De dalende hypotheekrente en stijgende inkomens dragen daar zeker aan bij. Daardoor zien we het beschikbare aanbod woningen weer kleiner worden. Dat wakkert de concurrentie tussen kopers aan", zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep wonen.

Meer nieuwbouw zou de markt voor bestaande koopwoningen minder krap moeten maken, bepleit de NVM. De markt voor nieuwbouwwoningen herstelde zich enigszins na grote problemen in voorgaande kwartalen, toen bouwprojecten stillagen of niet doorgingen. Zo steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen op jaarbasis met 57 procent tot 6100. Maar vergeleken met enkele jaren geleden ligt dat aantal veel lager. De gemiddelde prijs voor een nieuwbouwwoning daalde opnieuw, dit keer met 2,3 procent.

"Een divers en daarmee passend aanbod nieuwbouw brengt de noodzakelijke doorstroming en verduurzaming op gang", zegt Gerssen.