Aantal faillissementen stijgt met ruim 50 procent in 2023

Het aantal faillissementen is in 2023 met 52 procent toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorig jaar 3271 bedrijven failliet verklaard. De trend van het aantal faillissementen is volgens het CBS al ruim een jaar stijgend. In december werden 91 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in november.

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Daarna is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. Vanaf mei 2022 lag het aantal faillissementen echter onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Het aantal faillissementen in 2023 was volgens het CBS nog steeds lager dan in 2019, het laatste volledige jaar voor corona. De piek in het aantal faillissementen, van 9431, werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt. Het laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981 werd in 2021 genoteerd, namelijk 1818. Dat in de coronatijd relatief weinig bedrijven failliet werden verklaard, kwam mede door de noodsteun van de overheid.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen meer bedrijven failliet dan in 2022. Net als in voorgaande jaren had de handel, met 682, de meeste faillissementen in 2023. Daarna volgde de bouwnijverheid met 479. Beide bedrijfstakken behoren qua aantal bedrijven tot de grote bedrijfstakken. In de horeca ging het aantal faillissementen van 134 in 2022 naar 267 in 2023, een verdubbeling.