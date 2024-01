NASA: geen bewijs drugsgebruik bij SpaceX door topman Elon Musk

NASA is niet op de hoogte van mogelijk drugsgebruik bij ruimtebedrijf SpaceX. Daarmee reageert de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie op een bericht van The Wall Street Journal dat het gebruik van drugs door topman Elon Musk zou leiden tot zorgen bij leidinggevenden en bestuursleden van de bedrijven die Musk leidt. SpaceX heeft momenteel een miljardencontract met NASA om een raket te ontwikkelen die astronauten naar de maan kan brengen.

"We verwachten van onze commerciële partners dat ze aan alle veiligheidseisen op de werkplek voldoen bij het uitvoeren van deze missies en de diensten die ze aan het Amerikaanse volk leveren", meldde NASA in een verklaring. "Het agentschap heeft geen bewijs van niet-naleving door SpaceX over hoe het bedrijf omgaat met de drugs- en alcoholvrije personeelsvoorschriften."

Naast SpaceX staat Musk ook aan het roer van autofabrikant Tesla en is hij eigenaar van het socialemediaplatform X. The Wall Street Journal berichtte eerder deze week op basis van meerdere bronnen dat Musk de laatste tijd vooral zijn toevlucht had genomen tot ketamine. De mensen die de krant sprak zouden bang zijn dat dit gedrag grote gevolgen kan hebben. Niet alleen voor Musks eigen gezondheid, maar ook voor zijn bedrijven en de vele miljarden dollars die daarmee zijn gemoeid.

Musk meldde vrijdag in een bericht op X overigens dat hij en SpaceX-personeel al jaren willekeurige drugstests ondergaan.